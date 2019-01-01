الإعلان رسميا عن فوز محمد ولد الغزواني برئاسة موريتانيا

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، اليوم الاثنين، فوز محمد ولد الغزواني رسميا برئاسة موريتانيا، وذلك في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 يونيو الماضي.

وقالت عائشة بنت الدشق عضو المجلس الدستوري، خلال الإعلان الرسمي عن النتائج اليوم: "إن الغزواني فاز في الانتخابات بنسبة 52% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أنه سيتسلم مهامه كرئيس لموريتانيا يوم 2 أغسطس المقبل".

وكانت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قد أكدت فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية.. فيما قطعت الحكومة الموريتانية خدمات الإنترنت الأسبوع الماضي بعد عمليات شغب واعتقلت 100 شخص أجنبي شاركوا في عمليات شغب ونهب شهدتها البلاد.