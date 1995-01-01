الرئيس الألماني: وسائل الإعلام المستقلة أساس الديمقراطية

خلال احتفال وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمرور 70 عاما على تأسيسها، ذكر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أن استقلالية وسائل الإعلام وموضوعيتها أساس جوهري لنجاح الديمقراطية.

وفي الخطاب، الذي ألقاه اليوم الاثنين خلال الاحتفال في برلين، أعاد شتاينماير إلى الأذهان التعهدات المؤسسة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالموضوعية والاستقلالية في التغطية الإعلامية، مضيفا أن هذه جزء من "التعهدات المؤسسة للجمهورية الاتحادية"، مثل حرية الصحافة.

وقال شتاينماير: "عندما نسأل اليوم، عقب سبعة عقود على دخول القانون الأساسي (الدستور) حيز التنفيذ وتأسيس وكالة الأنباء الألمانية، عن أسباب نجاح هذا الطريق الديمقراطي عقب انهيار الديكتاتورية، سنجد أن وكالة الأنباء الألمانية جزء من الإجابة... لقد ساهمت في إنجاح هذه الديمقراطية"، مضيفا أن (د.ب.أ) تستحق الشكر على ذلك.

وتدور فعاليات الحفل، المدعو له نحو 300 ضيف، حول وضع حرية الصحافة في ألمانيا.

وتحت شعار "حرية الصحافة في خطر؟ الديمقراطية في خطر؟" تُقام ندوة في إطار فعاليات الحفل بمشاركة رئيس الاتحاد الألماني لناشري الصحف، ماتياس دوبفنر، ورئيس شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، أولريش فيلهليم، ورئيس تحرير القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، بيتر فري، ومديرة مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في ألمانيا، كاترين بينهولد، والمدير التنفيذي لوكالة الأنباء الألمانية، بيتر كروبش.

وتأسست وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في 18 أغسطس عام 1949. وتمد الوكالة، بصفتها رائدة في السوق الإعلامي بألمانيا، وسائل الإعلام اليومية داخل وخارج البلاد والشركات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات بعروض تحريرية.

وتُصدر الوكالة أخبارها باللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والعربية. ويساهم في الوكالة 180 شركة إعلامية ألمانية.