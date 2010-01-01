كيف تناولت الأعمال الفنية تأثير الثانوية العامة على البيوت المصرية؟

تعتبر امتحانات الثانوية العامة، من أكثر المراحل التي تصيب الكثير من الأهالي وأبناءهم بالتوتر والقلق الشديد، ونجد أن السينما المصرية أظهرت في أعمال لها -سواء في السينما أو التليفزيون- تأثير الثانوية العامة على البيوت المصرية.

وترصد "الشروق" بعض الأعمال الفنية التي تعرضت لحال الأسرة والطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة.

• "مش معقول.. الثانوية العامة"

مسلسل تلفزيوني من بطولة حسن عابدين، وعبدالرحمن أبو زهرة، وخيرية أحمد، ورياض الخولي، وغنى التتر عمرو دياب، وكانت الأغنية بعنوان "يا صم صم يا ثانوية"، من كلمات شوقي حجاب، وألحان هاني شنودة.

ويرصد المسلسل معاناة الطلاب من المواد التي يدرسونها في الثانوية العامة، ومن إنتاج عام 1986، من تأليف يوسف عوف، وإخراج علوية زكي.

كما ألقت الكثير من المسلسلات الضوء على أهمية الثانوية العامة داخل البيوت المصرية، في مشاهد متفرقة داخل أحداث العمل، مثل مسلسل "الأصدقاء" وكان أحد الأبطال "المستشار رأفت" لديه شاب وفتاة، ورغم أن الابن حصل على مجموع ودخل كلية الصيدلة ويعاني من البطالة واليأس، إلا أن المسلسل أوضح أن الأم لا تكترث لذلك ومازالت تضغط على ابنتها لتذاكر لدخول كلية الطب.

في مسلسل "أين قلبي" للفنانة يسرا، تعرض العمل لقضية الدروس الخصوصية وزيادة أسعارها في مطلع الألفية، وذلك من خلال شخصية "فرح" الابنة الكبرى ليسرا في العمل، وهي فتاة في السنة الأخيرة من الثانوية العامة.

• "مدرسة المشاغبين"

إحدى أشهر المسرحيات وتعالج مشكلة ضغط الأهالي على أبناءهم للحصول على درجات مرتفعة ودخول الكليات التي يحددونها لهم، مما يجعلهم يستمرون في الرسوب وعدم المذاكرة.

المسرحية من بطولة عادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي، وسهير البابلي، وحسن مصطفى، وأحمد زكي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي، وتم تقديمها عام 1973.

• "الثلاثة يشتغلونها"

فيلم سينمائي إنتاج عام 2010، يتناول فكرة تحويل الطالب إلى حصالة من الحظ والمعلومات التي تملأ عقله دون فائدة حقيقية تساعده في الحياة العملية، من خلال شخصية نجيبة متولي الخولي الأولى على الثانوية العامة.

الفيلم بطولة ياسمين عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وهالة فاخر، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.

• "EUC"

فيلم عن الكذب والخوف من الآباء، الذي ينقل حال مجموعة من الطلاب الذين يرسبون في الثانوية العامة، ويضطرون للكذب على أهلهم واختراع جامعة وهمية ينتمون إليها.

الفيلم إنتاج عام 2011، من بطولة عمرو عابد، ومحمد سلام، وكريم قاسم، وملك قورة، ولطفي لبيب، وتأليف عمر جمال، وإخراج أكرم فريد.

وطرح الفيلم خلاله أغنية "حافظ مش فاهم" لتعبر عن حال طلاب الثانوية العامة، والتي قدمتها فرقة الزبالين في الفيلم.