عبدالحكم: بدء تصحيح «الجيولوجيا والتفاضل» وحسم شكوى الطلاب من علم النفس بعد «العينة العشوائية»

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية «كفترة أولى»، بإجمالى 591 ألفا و798 طالبا وطالبة، ومادة التربية الوطنية «فى الفترة الثانية» بنحو 597 ألفا و380 طالبا وطالبة.



ومن المقرر أن يؤدى الطلاب اللغة الأجنبية الثانية بنحو: «اللغة الصينية 56 طالبا وطالبة، واللغة الإسبانية 6 آلاف و161 طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية 41 ألفا و666 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 102 ألف و471 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية 439 ألفا و253 طالبا وطالبة، واللغة الإنجليزية ألفان و191 طالبا وطالبة.



كما يؤدى طلاب مدارس «STEM»، الامتحان فى مقاييس المفاهيم بمادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم فى الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بنحو 373 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بـ190 طالبا وطالبة.



وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة خالد عبدالحكم إن الوزارة ستبدأ تصحيح امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع اليوم، بحيث يبدأ التصحيح بعينة عشوائية من هذه المواد، للتأكد من مدى صحة شكاوى الطلاب.



وأكد عبدالحكم فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم حسم شكوى الطلاب من مادة علم النفس والاجتماع بعد العينة العشوائية، موضحا «أنه فى حالة وجود أى أخطاء فى الأسئلة، سيتم تعديل ذلك فى نموذج الإجابة».



وتابع عبدالحكم، أن الوزارة تسعى إلى الشفافية مع الطلاب؛ حيث يتم فحص أى شكاوى يتقدم بها الطلاب تجاه أى امتحان، ويتم تعديل نموذج الامتحان فى حالة التأكد من هذه الشكاوى، كما حدث فى بعض المواد مثل «اللغة العربية واللغة الانجليزية والجيولوجيا».