نتنياهو: لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

جاءت تصريحات نتنياهو بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى العالمية.

وأبلغ مدير الوكالة يوكيا أمانو مجلس حكام الوكالة ومقرها فيينا بهذا الانتهاك من جانب إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام .

وهذا هو أول انتهاك من جانب إيران للاتفاق النووي. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا يسمح لإيران بامتلاك مخزون أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3%.

كان نتنياهو، قد كشف في شهر أبريل الماضي عما وصفه بـ"الدليل القاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في إيران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي"، حسب تعبير نتنياهو.

وكشف نتنياهو عما وصفه بـ 55 ألف ملف تحتوي على معلومات تمثل دليلا على إخفاء ايران جوانب من برنامجها النووي.