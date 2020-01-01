نادي القضاة: نواجه مع الجيش والشرطة إرهابا خبيثا منذ عام 1948

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن قضاة مصر منذ اغتيال القاضي المصري الراحل أحمد باشا الخازندار عام 1948 يواجهون مع رجال الجيش والشرطة إرهابا خبيثا ممنهجا، وقدموا أرواحهم ثمنا لإيمانهم برسالة القضاء.

وعن حادثة مقتل المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أكد «السيد»، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الحادثة تمثل واقعة استثنائيا لقضاة مصر والشعب المصري أجمع، موضحا أن كل المصريين أفاقوا على حادثة استشهاد النائب العام هشام بركات، خلال ذهابه إلى مكتب عمله.

وأكد أن واقعة اغتيال النائب العام السابق لن ينساها القضاة طيلة عمر القضاء وحتى يرث الله الأرض، مشيرا إلى الخصال والفضائل الحميدة التي تحلى بها الشهيد هشام بركات.

وقعت حادثة اغتيال «بركات»، إثر استهداف موكبة بعبوات ناسفة قرب منزله بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة في شهر يونيو عام 2015.