البحرية التايوانية تجري مناورات بالذخيرة الحية

أفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية بأن مقاتلات إف – 16، تحمل قنابل أغراض عامة طراز إم كيه – 84 ، نفذت اليوم الأربعاء مناورة لمحاكاة قصف من سفن معادية قبالة الساحل الشرقي لتايوان.



وأضافت الوكالة أن البحرية نفذت أيضا مناورة بالطوربيدات، دون أن يتم إطلاق أية طوربيدات، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

* Taiwan Navy also conducted a torpedo drill on the same day, but no torpedoes were fired, the report said, citing an unidentified military source



تأتي المناورات في ظل توترات تشهدها المنطقة بعد تمرير الصين قانون الأمن القومي لهونج كونج، الذي أثار مخاوف بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية وإدانات من جانب الحكومات حول العالم.



ويذكر أن تايوان تحظى بحكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.