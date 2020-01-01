مسؤول حوثي يدين استهداف مبنى وزارة الإعلام بغارة جوية لمقاتلات التحالف

أدان ضيف الله الشامي، وزير الإعلام في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، مساء اليوم الأربعاء، استهداف طيران "العدوان" في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية، للبنية التحتية للإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة، عن الشامي قوله :"إن إمعان طيران العدوان في استهداف البنية التحتية لوزارة الإعلام ومؤسساتها الإعلامية، محاولة لإسكات صوت الحق للتغطية على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب اليمني".

وأوضح الشامي، أن طيران التحالف شن اليوم غارات وصفها بـ" الهستيرية" على العاصمة صنعاء، أدت إحداها" إلى إلحاق أضرار بملحقات مبنى الوزارة".

ودعا الشامي، الاتحادات الإعلامية العربية والدولية والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما تتعرض له الوزارة والمؤسسات والوسائل الإعلامية في اليمن"من استهداف ممنهج من قبل تحالف العدوان".