اضطر قائد مقاتلة نفاثة من طراز "إف-16" أمريكية، للهبوط اضطراريا بعد تعرض طائرته لعطل مفاجئ، في قاعدة ليوواردن الجوية في هولندا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

واستخدم الطيار مقعد القاذف، بعدما واجهت الطائرة مشاكل أثناء الإقلاع، بقاعدة ليوواردن، صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكره موقع "نذرلاند نيوز".

Pilot ejects from Belgian F-16 at Leeuwarden airbase in The Netherlands. Condition of the pilot currently unknown. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/LQiPFLUfNl