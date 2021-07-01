اضطر قائد مقاتلة نفاثة من طراز "إف-16" أمريكية، للهبوط اضطراريا بعد تعرض طائرته لعطل مفاجئ، في قاعدة ليوواردن الجوية في هولندا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.
واستخدم الطيار مقعد القاذف، بعدما واجهت الطائرة مشاكل أثناء الإقلاع، بقاعدة ليوواردن، صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكره موقع "نذرلاند نيوز".
وأعلن سلاح الجو الهولندي أن الحادث وقع، صباح اليوم الخميس، بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16" في قاعدة ليوواردن الجوية.
وأشار سلاح الجو إلى عمل القوات على تقييم الوضع، وأنه تم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة لخدمات الطوارئ.