 النمسا تسجل 12489 إصابة جديدة بكورونا و11 و فاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 12489 إصابة جديدة بكورونا و11 و فاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:13 ص

سجلت النمسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 12489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة مرتبطة بالوباء، فقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و459 ألفا و767، والوفيات إلى 20 ألفا و48.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و403 آلاف و913 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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