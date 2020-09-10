مصادر: الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراح تقديم مساعدة مالية بقيمة مليار يورو لأوكرانيا

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ذكرت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي سوف يقترح مساعدة مالية قصيرة الأمد بقيمة مليار يورو (04ر1 مليار دولار) لأوكرانيا لدعم الاحتياجات النقدية الملحة في البلد الذي يشهد حربا، فيما تواصل ألمانيا إجراء محادثات بشأن حزمة أكبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

قام مسؤولو الاتحاد الأوروبي بإعداد خيار الدعم أمس الخميس بعدما أخفقت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- في تأمين موافقة برلين على حزمة كان من شأنها أن تستلزم قروضا بقيمة 8ر8 مليار يورو.

وبالإضافة للمخاوف بشأن هيكل التمويل، تدعو ألمانيا إلى منح بدلا من القروض، بحسب المصادر المطلعة.

ويأتي التمويل الطارئ الذي يحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء قبل إصداره، في وقت لايزال يتم فيه العمل على الحزمة الأكبر.