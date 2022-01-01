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شهدت قرية برقطا دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة راحت ضحيتها ربة منزل على يد نجلها بسب خلافات بينهما، على ملكية شقة جرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل تدعى "ف. ع" داخل مسكنها بقرية برقطا دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها يدعى "م. ص"؛ اثر خلافات بينهما على ملكية شقة؛ قام على إثرها بطعنها بسكين أودى بحياتها.

وجرى نقلها لمستشفى كفر شكر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق