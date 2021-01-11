أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم السبت، أنه سيتم محاسبة كل من يتعرض لرجال الشرطة.

وقال دارمانان في تصريحات نقلتها شبكة "العربية"، إنه سيجرى التعرف على هوية منفذي أعمال الشغب في البلاد عبر كاميرات المراقبة.

وأضاف "سنوفر كافة التعزيزات الأمنية في ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب".

وناشد الفرنسيين قائلا "عليكم إبقاء الأطفال في المنازل"، وذلك بعد توقيف الشرطة لقاصرين خلال أعمال الشغب.

وفي صباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم.

ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.