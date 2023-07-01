 الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري - بوابة الشروق
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الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري

عمرو فهمي
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:16 م

أتهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  استعداداته لمباراة فيوتشر، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 
وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لوضع الترتيبات الفنية الخاصة بالمباراة.
 
وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يستكمل الجميع فقرات المران الذي شهد عودة اللاعبين الذين حصلوا على راحة من مران الأمس.
 
وشهد المران تدريبات تخصصية متنوعة وتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

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