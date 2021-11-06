لجان السياحة تتجه للمدينة المنورة ومنافذ المغادرة بعد انتهاء أيام التشريق واستكمال مناسك الحج

- حصر شامل بأسماء الشركات والحجاج المضارين من مخالفات المطوفين ومقدمى الخدمة

- سامية سامى: استعدادات مبكرة للموسم المقبل بعد تصريحات وزير الحج بشأن الإجراءات والتوقيتات الجديدة

انتهى اليوم السبت، ضيوف الرحمن بمكة المكرمة من جميع مناسك الحج، وذلك بعد أيام التشريق بمنى التى قضاها الحجاج المتأخرون، وعادوا بعدها إلى مكة المكرمة لاستكمال باقى مناسك الحج متمثلة فى طواف الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة، فى حين غادر معظم الحجاج المتعجلين العاصمة المقدسة ومنهم من توجه إلى المدينة المنورة لاستكمال الموسم الثانى من رحلة الحج لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والاستمتاع بالصلاة فى المسجد النبوى الشريف.

وتواصل بعثة الحج السياحى برئاسة سامية سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إجراءات تفويج حجاج شركات السياحة المتجهين إلى المدينة المنورة الذين لم يسبق لهم التوجه إليها، فى بداية موسم الحج، والإشراف على تسكينهم بالفنادق والأبراج السكنية المحيطة بالمسجد النبوى الشريف، وفي الوقت نفسه تستقبل لجان الوزارة بمنافذ المغادرة البرية والجوية الحجاج العائدين للقاهرة، والتنسيق مع مندوبى الشركات فى سرعة إنهاء إجراءات العودة وحل أي مشاكل قد تعترض أى حاج .

وتوجه جميع رؤساء اللجان الذين تواجدوا فى مكة المكرمة خلال فترة المناسك إلى مواقعهم فى جميع منافذ السعودية، مثل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بالإضافة إلى المدينة المنورة لاستئناف مباشرة نشاطهم سواء فى الإشراف على مغادرة الحجاج إلى مصر أو التوجه إلى المدينة المنورة لاستكمال القسم الثانى من رحلة الحج، مع تنفيذ التعليمات الخاصة بتفويج المغادرين والالتزام بالأوزان سواء للمسافرين برا أو جوا.

وتجري اللجان المتواجدة بمكة المكرمة، عملية حصر شامل لحجاج السياحة الذين تضرروا من المخالفات التى وقع فيها بعض المطوفين، ومراكز تقديم الخدمات بمنى وعرفات وإعداد كشوف بأسماء هؤلاء الحجاج، موثقة بالصور وشكاوى ضيوف الرحمن أنفسهم، الذين فوجئوا بعدم بوجود حجاج آخرين داخل مخيماتهم بجانب المخالفات الخاصة بالإعاشة والإقامة وذلك لتعويض جميع المضارين.

في سياق متصل.. اطمأن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى على إجراءات تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، مشددا على ضرورة استمرار لجان البعثة فى حالة استنفار لحين عودة آخر حاج يتبع شركات السياحة، وكذلك ضرورة التدخل الفوري حال وقوع أي مشاكل لضيوف الرحمن، وإزالة أسباب الشكاوى بشكل فوري، فيما أكدت قيادات بعثة الحج السياحي أن الوزير يتابع الموقف على مدار الساعة.

وتلقت بعثة الحج السياحي، بلاغات من عدة شركات سياحة ضد شركة رواف منى، التي تقدم خدمات الإعاشة (الطوافة) لحجاج السياحة بمنى وعرفات، حول نقص الخدمات المقدمة للحجاج بمنى وعرفات والتي تناقض البنود الواردة في العقد المبرم، ما بين غرفة شركات السياحة المصرية والشركة.

وطالب أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال بغرفة شركات السياحة المصرية، عضو بعثة الحج السياحي في رسالة بعثتها الغرفة لجميع الشركات التي تعرض حجاجها لمشكلات خلال فترة إقامتهم بمخيمات منى وعرفات، بضرورة حصر تلك المشكلات وإبلاغ وزارة السياحة والآثار بها حتى يتسنى للغرفة مطالبة «رواف منى» بتعويض هؤلاء الحجاج ماليا وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن شروطا جزائية حال الإخلال به.

من جهتها، اهتمت بعثة الحج السياحى بالتصريحات التى أعلنها وزير الحج السعودى توفيق الربيعة، مؤخرا خاصة فيما يتعلق بأنه لن يكون هناك مواقع محددة للدول في حج 1445هـ، حيث ستحدد المواقع لمن ينتهي أولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعدا وجاهزا للعام المقبل، مؤكدا تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شئون الحج لموسم الحج القادم والمتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم 1445.

وأوضحت سامية سامى، أنه سيتم عقد اجتماعات مبكرة مع جميع أطراف منظومة الحج السياحى عقب انتهاء موسم الحج الحالى للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الجديدة التى أعلنها وزير الحج السعودي، خاصة فيما يتعلق بالتوقيتات بما يضمن تخصيص أماكن مميزة لحجاج السياحة المصريين.