سوبوسلاي: هدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا

أكد دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، أن فريقه يضع في الوقت الحالي هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل على رأس أولوياته.

وتحدث سوبوسلاي إلى شبكة «سكاي سبورتس» عقب خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، مساء الأحد، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: "لم يكن الأداء جيدًا، نعود إلى المنزل بدون نقاط. وبعد الشوط الأول لم يكن يجب أن نكون راضين على الإطلاق، كان يجب أن نظهر بالشكل الذي بدأنا به الشوط الثاني".

وعن استقبال الأهداف، أوضح: "استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة، ثم نتحدث عن الهجمات المرتدة، وهذا ما حدث في الهدف الثاني. يجب أن نكون أكثر تركيزًا ونهتم بالتفاصيل".

وبشأن دوره القيادي داخل الملعب، قال: "هذا السؤال يجب أن يوجه للاعبين، أنا أحاول تقديم أفضل ما لدي، وأتمنى أن أكون قدوة يومًا بعد يوم. لدينا العديد من اللاعبين القادرين على أن يكونوا قدوة، وأحاول أن أكون واحدًا منهم، وإذا نجحت في ذلك فأنا سعيد".

واختتم حديثه عن وضع الفريق قائلاً: "لا أفكر في الموسم المقبل حاليًا، بل أركز على المباريات الثلاث المتبقية. نريد التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم لأننا ننتمي إلى هناك، لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.