فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام فيرونا بالدوري الإيطالي

سقط يوفنتوس في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام هيلاس فيرونا، في مباراة شهدت عودة دوشان فلاهوفيتش للتسجيل وإنقاذ فريقه من هزيمة كانت ستكلفه الكثير في سباق المراكز المتقدمة.

دخل يوفنتوس اللقاء بطموح استغلال تعثر منافسيه مثل نابولي وميلان، حيث كان الفوز كفيلاً بوضعه في المركز الثالث، خاصة مع عودة كينان يلدز إلى التشكيل الأساسي، بينما بدأ فلاهوفيتش المباراة على مقاعد البدلاء.

في المقابل، خاض فيرونا اللقاء دون ضغوط بعد تأكد هبوطه رسمياً إلى الدرجة الثانية، وسط عدة غيابات بسبب الإصابات والإيقافات.

بدأت المباراة بسيطرة نسبية ليوفنتوس، حيث هدد فرانشيسكو كونسيساو مرمى الحارس لورينزو مونتيبو، كما أتيحت فرصة خطيرة عبر عرضية من يلدز نحو جوناثان ديفيد، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب.

وكاد جليسون بريمر أن يفتتح التسجيل برأسية ارتطمت بالعارضة بعد عرضية من بيير كالولو، بينما سدد مانويل لوكاتيلي كرة مرت بجوار القائم.

وعلى عكس مجريات اللعب، استغل فيرونا خطأ دفاعياً من بريمر، حيث قطع دوماغوي براداريتش الكرة ومررها عرضية إلى كيرون بوي الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 34، ليصدم أصحاب الأرض رغم تفوقهم.

مع بداية الشوط الثاني، دفع يوفنتوس بفلاهوفيتش لتغيير شكل الفريق إلى 4-4-2، وبعد عدة محاولات، نجح المهاجم الصربي في إنهاء صيامه التهديفي الذي استمر 180 يوماً، بتسجيل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة.

شهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً كبيراً من يوفنتوس، حيث تألق الحارس مونتيبو بتصديين حاسمين أمام كونسيساو، كما أضاع الفريق عدة فرص محققة، في حين كاد إيدون زهيجروفا أن يخطف الفوز لفيرونا في الوقت بدل الضائع، لكن كرته اصطدمت بالقائم.

بهذا التعادل، أهدر يوفنتوس فرصة ذهبية للتقدم إلى المركز الثالث، بعدما جمع نقطة واحدة فقط أمام فريق هابط، ليواصل نزيف النقاط في مرحلة حاسمة من الموسم.