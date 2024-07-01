كولر: فعلنا كل شيء في الكرة أمام طلائع الجيش

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أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بأداء لاعبيه في المباراة التي انتهت بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 0/4 مساء الإثنين في بطولة الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب الكلية الحربية "أنا سعيد جدا بالأداء، قدمنا مباراة رائعة، واللاعبون نفذوا المطلوب بالكامل وسجلنا أهدافا رائعة".

وأضاف المدرب السويسري "فعلنا كل شيء في كرة القدم، وسيطرنا تماما على الشوط الثاني، وسجلنا أهدافا من كرات ثابتة تدربنا عليها، وأنا سعيد جدا بذلك".

وأشار المدير الفني للأهلي "لقد أجريت أربعة تبديلات دفعة واحدة في ظل سياسة التدوير للتعامل مع ضغط المباريات، لأنه لا يمكن الاعتماد على تشكيل ثابت طوال 90 دقيقة".