القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين في حي الشجاعية

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا 4»، بعبوتي «شواظ» في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت في بيانات منفصلة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي داخل أحد المنازل في حي الشجاعية.

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية بقذيفة «TBG»، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من استدراج قوة صهيونية لمنزل مفخخ تم استخدامه في عملية القنص الأخيرة شرق مدينة رفح.

وأفادت بأنه «فور دخول الجنود للمنزل تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح»