ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي في يونيو

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أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد سجلت نموا للشهر التاسع على التوالي في يونيو مدعومة بالأداء القياسي لأشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 1ر5% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57 مليار دولار الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وانخفضت واردات البلاد بنسبة 5ر7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 49 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8 مليارات دولار. وسجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 13 شهرا متتاليا.