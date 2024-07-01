 5 وفيات و27 مصابًا في حادث تصادم ميكروباصين بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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5 وفيات و27 مصابًا في حادث تصادم ميكروباصين بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 1:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 1:04 ص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباصين إلى 5 وفيات و27 مصابًا في حادث تصادم أليم، على الطريق الدولي القديم بالقرب من منطقة وادي تال التابعة لمدينة أبورديس.

تلقى اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباصين على الطريق الدولي القديم بالقرب من منطقة وادي تال التابعة لمدينة أبورديس، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والخطيرة.

وجرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف وسيارتين إطفاء ودفاع مدني إلى موقع الحادث، كما جرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أبورديس العام.

تم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، وأكدت المعاينة المبدئية أن حادث التصادم وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من أحد السائقين.


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