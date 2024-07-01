 السعودية وبنجلاديش تتفقان على تكثيف التنسيق خاصة في المجالات السياسية - بوابة الشروق
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السعودية وبنجلاديش تتفقان على تكثيف التنسيق خاصة في المجالات السياسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 11:22 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 11:22 م

اتفقت السعودية وبنجلاديش، اليوم الاثنين، على تكثيف التنسيق بين البلدين خاصة في المجالات السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عقد بمقر الوزارة في الرياض، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير خارجية بنجلاديش حسن محمود الذي يزور المملكة حاليا.

وأضافت "واس" أن وزيرا الخارجية ترأسا الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين السعودية وبنجلاديش، حيث جرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خصوصاً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.


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