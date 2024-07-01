وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال غزة ويحذر من سيناريو يكبدهم آلاف القتلى

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنَّ الحكم العسكري وحده في قطاع غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حركة حماس.

ووصف سموتريتش، الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء في غزة فضيحة وفشل كبير، مهددا بأنه مقابل كل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة جديدة، حسبما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.

وبشأن لبنان، أكد سموتريتش ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في ما سماها أراضيهم.

وحذر من أنه إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى.

وكان سموتريتش، قد أكد أمس الأحد، أنه لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان.

وقال، في كلمة له، إنه لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله، مشيرا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".