مطار هيثرو يسجل أكثر فبراير ازدحاما في عطلة منتصف الفصل الدراسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مطار هيثرو إنه سجل أكثر فبراير ازدحاما بالحركة، بسفر 8ر5 مليون شخص عبر بواباته الأربعة الشهر الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وهذا الرقم أعلى بواقع 110 آلاف من نفس الشهر من العام الماضي، فيما أرجع المطار الواقع في غرب لندن ذلك إلى إقبال ناجح خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي "إلى جانب السفر بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة" .

وقال مطار هيثرو إن الزيادة البالغة 9ر1 % كانت مدفوعة بالخطوط الجوية التي تسير طائرات كبيرة وممتلئة.

ولفت المطار إلى أن مدرجي الطائرات التابعين لها "ممتلأين" وأعرب عن قلقه من أن نموه "يتخلف عن المتوسط الأوروبي" البالغ 6ر4 %، قائلا إن مطار إسطنبول حل محله كأكثر مطار ازدحاما بالقارة .

وقال هيثرو إن خطته لبناء مدرج هبوط طائرات سوف "تضمن أن البلاد سوف تحصل على البنية التحتية التي تحتاجها لتكون قادرة على التنافس".

وأضاف أنه يعمل مع خطوط جوية ومطارات أخرى "لتسهيل طلبات الرحلات الإضافية" وسط الصراع في الشرق الأوسط.