المبعوث الأمريكي: إعادة تفعيل حساب المركزي السوري لدى الفيدرالي نتيجة تنسيق مثمر

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، اليوم الأربعاء، إن إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جاءت نتيجة تنسيق مثمر بين الحكومتين السورية والأمريكية.

وأوضح باراك، في منشور عبر منصة "إكس"، أن إعادة تفعيل الحساب تمت "لأول مرة منذ عام 2011"، معتبرا أنها تمثل تقدما في مسار التعاون بين الولايات المتحدة ودمشق.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "وفى بوعده بمنح سوريا فرصة"، مشيرا إلى أن التنسيق بين الحكومتين خلال الفترة الماضية أسفر عن "نتائج ملموسة".

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في 28 فبراير الماضي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وإعادة فتح حسابه لديه، بحسب تلفزيون سوريا.

من جانبها، رحبت وزارة الخزانة الأمريكية بإعلان إعادة تفعيل الحساب، مؤكدة في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

وأضافت الوزارة أن رفع العقوبات كان "الخطوة الأولى لتحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب لازدهار سوريا".



