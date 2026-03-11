بولندا تفتح تحقيقا بشأن تهريب البشر بعد تحليل أولي لملفات متعلقة بإبستين

فتح القضاء البولندي رسميا تحقيقا بشأن أنشطة تهريب بشر مشتبه فيها، بعد تحليل أولي لملفات متعلقة برجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وقال مكتب الادعاء البولندي في وارسو اليوم الأربعاء إن الوثائق تثير شبهات مبررة بشأن تجنيد فتيات صغيرات في بولندا من أجل استغلالهن جنسيا.

يذكر أنه في فبراير الماضي، كانت بولندا من أولى الدول الأوروبية التي تشكل لجنة لفحص الملايين من الوثائق الأمريكية بشأن شبكة إبستين للاستغلال الجنسي للوقوف على أي إشارات تتعلق ببولندا.

وكان إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، الذي توفى في السجن عام 2019، قد قام باستقطاب عدد من الفتيات صغيرات السن، من بينهم قاصرات، كما كانت له صلات قوية في مجال السياسة والأعمال بالولايات المتحدة ودول أخرى.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر من وارسو، فإن القضية تتعلق "بنساء بالغات وقاصرات مجهولات الهوية، من بينهن بولنديات".