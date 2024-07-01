حصيلة إصابات العدوان على غزة تتجاوز 87 ألفا

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ269 على القطاع.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و91 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفًا و900 شهيد، و87 ألفًا و60 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الإثنين، بجروح بعد استهداف الاحتلال مجموعة منهم في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوقوع عدد من الإصابات إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لحي الشجاعية شرق مدينة غزة.