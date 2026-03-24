رئيس كولومبيا يلقي باللوم على سلفه في حادث تحطم الطائرة

ألقى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو باللوم في تحطم طائرة النقل العسكرية على سلفه إيفان دوكي، الذي أمر بشراء الطائرة من الولايات المتحدة للقوات المسلحة، والمستخدمة منذ عام 1983.



وكتب غوستافو بيترو على منصة "إكس": "في عام 2020 اشتروا خردة معدنية، والتي تحطمت الآن.. لماذا لم يشتروا طائرة جديدة مثل السيارات والشقق التي يشترونها لأنفسهم؟ إنهم يشترون الخردة لأنهم يعلمون أن هذه الخردة سيستخدمها شباب من خلفيات فقيرة يحاولون الدفاع عن وطنهم".

كما طلب من وزراء حكومته الإسراع في شراء معدات جديدة.

وتحطمت طائرة من طراز "هيركوليز سي-130" أمس الاثنين بعد وقت قصير من إقلاعها في بلدية بويرتو ليغويزامو جنوب كولومبيا.

وأظهرت لقطات فيديو الطائرة وهي تهبط قبل بلوغها ارتفاعا كبيرا. ولم يُحدد سبب الحادث بعد. واستبعدت وزارة الدفاع احتمال تعرض الطائرة لهجوم من إحدى الجماعات المسلحة في البلاد.



وأعلنت السلطات الكولومبية أمس مقتل ما لا يقل عن 90 عسكريا في تحطم طائرة من طراز "هيركوليز" تابعة للقوات الجوية، أثناء إقلاعها من بلدة بويرتو ليجويزامو في إدارة بوتومايو جنوب غرب البلاد.