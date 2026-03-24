مداهمات على خلفية هجوم على شبكة كهرباء في برلين قبل 6 أشهر

بعد مرور نحو نصف عام على هجوم حرق استهدف إمدادات الكهرباء في مجمع التكنولوجيا في حي أدلرسهوف ببرلين، شنت الشرطة الألمانية مداهمات ضد مشتبه بهم.

وصباح اليوم الثلاثاء، جرى تفتيش شقق وأماكن أخرى في نحو 12 موقعا في العاصمة وكذلك في ولايات ألمانية أخرى، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر أمنية.

ووفقا لصحيفة "دي فيلت"، تستهدف العملية مجموعة أناركية.

وقالت نقابة الشرطة: "الأجهزة الأمنية تعرف العناصر الأساسية في المجموعة.. لكن لا يزال من الصعب للغاية إثبات تورطهم في هجمات حرق مثل تلك التي وقعت في يوهانيستال أو تسيلندورف".

وأضاف أن مكتب الشرطة الجنائية في ولاية برلين أجرى تحقيقات ناجحة أفضت إلى "استصدار أوامر التفتيش التي نُفذت اليوم".

وكان مشتبه بهم من اليسار المتطرف، قد نفذوا في 9 سبتمبر 2025 هجوما بإشعال حريق في برج كهرباء، ما أدى إلى تدمير كبير لكابلات الجهد العالي.

وجاء في بيان اعتراف نُشر على الإنترنت أن الهجوم استهدف مجمع أدلرسهوف التكنولوجي والشركات والمؤسسات البحثية الموجودة هناك والتي تعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والنانوية والفضاء وكذلك الصناعات الأمنية والعسكرية.

وفي البداية، تأثر نحو 50 ألف فرد وشركة بانقطاع الكهرباء لدى شركة شبكة الكهرباء المملوكة للولاية. ووفقا لتقديرات، تراوحت الأضرار التي لحقت بالشركات بين 30 و70 مليون يورو.