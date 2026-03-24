جيش الاحتلال يزعم الهجوم على أكثر من 3 آلاف هدف في إيران منذ بدء الحرب

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الهجوم على أكثر من 3 آلاف هدف في إيران منذ بدء الحرب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إن الجيش يواصل تعميق ضرباته ضد مختلف منظومات وقدرات النظام الإيراني.

وادعى أن سلاح الجو أنجز أمس الاثنين، موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران.

ووفق مزاعمه، استهدفت الهجمات عددًا من المقرات المركزية التابعة للنظام الإيراني، بينها مقران لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، ومقر إضافي لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأشار إلى «استهداف مخازن استُخدمت لتخزين وسائل قتالية ومنظومات دفاع جوي، وذلك بهدف توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو في الأجواء الإيرانية»، بحسب ادعاءاته.

ولفت إلى أن سلاح الجو هاجم خلال الليلة الماضية في شمال ووسط إيران أكثر من 50 هدفًا، بينها مواقع استُخدمت لإطلاق وتخزين صواريخ باليستية.

وذكر أن «هذه الغارات تأتي في إطار مرحلة تعميق الضربات على المنظومات الأساسية للنظام الإيراني وأركانه».

في المقابل، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص بشظايا في منطقة تل أبيب، بعدما تم اعتراض صاروخ إيراني، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد شرطة تل أبيب القول، إن الصاروخ، الذي يحمل رأسا حربيا يزن 100 كيلوجرام، ضرب الموقع، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية.

وتضررت عدة مبان في منطقة تل أبيب عقب الحادث.

كما أظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، سيارة تشتعل بها النيران في المنطقة بعد سقوط الصاروخ.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنه قد تم إرسال فرق إطفاء إلى تل أبيب، وأنها اطفأت العديد من حرائق السيارات.

كما أجرت هيئة الإطفاء عمليات بحث في مبنى تعرض لأضرار بتل أبيب، حيث تبين أن أشخاصا تمكنوا من الوصول إلى الملجأ الذي حماهم من الصاروخ.