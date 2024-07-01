وزير فلسطيني: تراجع كبير في حجم المساعدات لغزة منذ إغلاق معبر رفح

قال وزير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني الدكتور باسل ناصر، إن الحرب الإسرائيلية الممنهجة على قطاع غزة يجب أن تتوقف اليوم قبل غدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية تكثف اتصالاتها مع الدول المانحة والمنظمات الأممية من أجل زيادة حجم المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك تراجعا كبيرا في حجم المساعدات بقطاع غزة منذ إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وشدد على أن قطاع غزة يعيش كارثة غير مسبوقة بسبب نقص المياه والدواء والمساعدات الغذائية.

ولفت إلى أن الوضع في غزة وصل إلى حد المجاعة نتيجة نقص المواد الغذائية، موضحا أن عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ إغلاق معبر رفح لا يتعدى 1200 شاحنة مساعدات طوال الشهر، رغم أن القطاع يحتاج إلى 50 شاحنة يوميا، أي أن ما دخل من مساعدات يمثل 10% من المساعدات التي يحتاجها القطاع.