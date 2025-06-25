النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب في سلطنة عمان

شارك المستشار محمد شوقي النائب العام، في فعاليات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، الذي انعقد في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافه الادعاء العام بسلطنة عُمان.

تناول الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بأنشطة الجمعية وآليات تطوير التعاون القضائي بين أعضاء النيابات العامة في الدول العربية، حيث جرى استعراض البرامج التدريبية المقترحة وتحديد موضوعاتها بما يسهم في تعزيز كفاءة أعضاء النيابات العامة.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على إنشاء جائزة سنوية لتكريم أعضاء النيابات العامة المتميزين في أداء عملهم، بالإضافة إلى مناقشة إعداد أجندة الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، وتوسيع قاعدة العضوية من خلال دعوة أعضاء جدد للانضمام إلى الجمعية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على دعم آليات التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات بما يعزز من فاعلية منظومة العدالة في المنطقة.