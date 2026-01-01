سيول تتسبب في تعطيل منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان



توقفت حركة العبور مؤقتا في منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان، الخميس؛ نتيجة تضرر الجسر الواصل بين الجانبين بفعل السيول وارتفاع مستوى المياه.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء "سانا"، إن ارتفاع مستوى مياه النهر الكبير الجنوبي أدى إلى أضرار في الجسر، ما استدعى وقف الحركة حفاظا على السلامة العامة إلى حين إتمام المعالجة الفنية.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للمسافرين استخدام المعابر البديلة المتاحة حاليا، وهما منفذا "جوسيه" و"جديدة يابوس"، حيث يستمر العمل فيهما يوميا بين السادسة صباحا والثانية عشرة ليلا.

وتتعرض المنطقة لمنخفض جوي قطبي مصحوب بهطل مطري غزير، تسبب في فيضان الأنهار وتشكل السيول، ما أثر على البنية التحتية الحدودية.