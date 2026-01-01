رئيس الاستخبارات التركي يلتقي أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

عقد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الخميس، اجتماعا مع أمين المجلس الوطني للأمن والدفاع الأوكراني رستم عمروف، في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، بأن الجانبين تناولا الوضع الأمني ​​في أوكرانيا، والصراع الروسي الأوكراني وتداعياته الإقليمية والدولية، كما تناولا سبل تحقيق السلام، وآخر ما وصلت إليه مسارات التفاوض، إضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها مع مراعاة الأوضاع الإقليمية.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان قضية إطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين في روسيا وعمليات تبادل الأسرى.

واتفق الجانبان على استمرار العمل المنهجي بين البلدين في إطار صيغ التعاون القائمة.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.