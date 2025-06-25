تستضيف مدينة بنغازي الليبية، فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، بمشاركة نحو مئة شركة محلية ودولية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وإيطاليا في مجالي الإعمار والاستثمار.

وانطلق المنتدى، الثلاثاء، بالتزامن مع وصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية من العاصمة روما إلى بنغازي منذ 13 عامًا.

ويقام المنتدى برعاية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والغرفة التجارية الليبية - الإيطالية، وبمتابعة الحكومة الإيطالية.

- جهود الإعمار و التنمية

وأكد مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أهمية التعاون الدولي في دعم جهود الإعمار والتنمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا خلال هذه المرحلة.

- التزام إيطالي بدعم استقرار ليبيا

وحضر المنتدى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، الذي شدد بدوره على التزام بلاده بدعم التنمية والاستقرار في ليبيا، وأشار إلى رغبة الشركات الإيطالية في الإسهام الفعلي في مشاريع البنية التحتية والطاقة والصحة.

وقد استعرض اليوم الأول من المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة، وجرى طرح عدد من المشاريع المستقبلية المشتركة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد صندوق التنمية، في بيان، أن المنتدى يُعد منصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي والتقني بين البلدين.

وأكد بلقاسم حفتر ، أن "عودة الشركات الإيطالية إلى شرق ليبيا تُمثل لحظة تاريخية، ليس رمزية فحسب، بل عملية أيضًا".

وشدد، في حوار مع وكالة "نوفا" الإيطالية، على هامش المنتدى على أن "عودة الشركات الإيطالية للعمل في ليبيا تُعد حدثًا تاريخيًا. هذه الشركات تعرف سوقنا جيدًا، ونتشارك معها علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية، تتمتع بالخبرة والجودة والقدرة، نحن بحاجة إلى هذه الشركات".

- التوقيع على 17 اتفاقية بين الجانبين

وتأتي تصريحات بلقاسم حفتر عقب التوقيع اليوم في بنغازي على 17 مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ومجموعة مختارة من الشركات الإيطالية العاملة في قطاعات رئيسية للتعاون الثنائي، بحسب وكالة نوفا.

وحضر حفل التوقيع السفير الإيطالي، والقنصل العام لإيطاليا في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية نيكولا كوليكي.

وتشمل الاتفاقيات مجالات استراتيجية مثل الطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والبناء والميكانيكا والتصميم والرقمنة والاستشارات الهندسية، وتمثل المرحلة الأولى من عملية من المقرر أن تترجم إلى عقود تشغيلية، بتنسيق من غرفة التجارة من خلال المقر الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبًا في بنغازي.

بدوره، أكد كوليكي، في تصريحات لوكالة إيطاليا برس للأنباء، أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتفاعل بشكل جيد للغاية مع النظام الريادي الليبي.

وأوضح كوليكي أن ليبيا لديها شركات قابضة منظمة جيدًا ومن ناحية أخرى تتمتع بتطور كبير في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنمو وتخلق فرصا كبيرة للعمل من أجل المشاركة في التقنيات والمهارات الريادية.

- أول رحلة جوية من روما إلى بنغازي منذ 2011

وفي سياق متصل، استقبل مطار بنينا الدولي في ليبيا أولى رحلات الخطوط الجوية الإيطالية القادمة من العاصمة روما وذلك بعد توقف دام منذ عام 2011 في خطوة تعد تدشينا رسميا لخط الطيران الجديد بنغازي – روما وواحدة من أبرز الإنجازات في مجال النقل الجوي بين ليبيا وأوروبا خلال أكثر من 13 عامًا.

وتأتي عودة هذا الخط في إطار خطة استراتيجية يشرف على تنفيذها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بمتابعة مباشرة من بالقاسم خليفة حفتر الذي أكد على أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إعادة تفعيل البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.

وأوضح أن تدشين هذا الخط الجوي ليس حدثا عابرا بل هو ثمرة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي أجراها مع عدد من المسئولين الإيطاليين وممثلي كبرى الشركات الإيطالية خلال الفترة الماضية والتي مهدت الطريق لتحقيق هذا الإنجاز.

كما اعتبر أن استئناف هذا الخط يمثل بوابة مهمة لعودة الشركات الدولية ويُسهم بشكل مباشر في دعم جهود التنمية الشاملة والنهوض بمختلف القطاعات داخل ليبيا.

وقد أقلت الرحلة الافتتاحية السفير الإيطالي ورئيس الغرفة التجارية الإيطالية وعددًا من المسئولين الإيطاليين، إضافةً إلى أكثر من 100 ممثل عن شركات إيطالية شاركوا في فعاليات المنتدى الليبي الإيطالي للتنمية والإعمار.