 مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي - بوابة الشروق
الأربعاء 25 يونيو 2025 10:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

مصطفى البنا
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:58 م

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي، ووجود متوفيين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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