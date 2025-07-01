ميرتس يؤيد مطلب زعيم الحزب البافاري بإنشاء قبة حديدية لحماية عموم ألمانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تأييده لمطلب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي، ماركوس زودر، بشأن إنشاء "قبة حديدية" لحماية عموم ألمانيا من الهجمات الجوية.

يذكر أن حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي يكون مع شقيقه الأصغر، وهو حزب زودر المسيحي البافاري، ما يعرف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال ميرتس إن " هذه هي قناعتنا المشتركة".

وكان زودر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، دعا مجددًا قبل أيام قليلة إلى إنشاء "قبة حديدية، ليس فقط من أجل برلين، كما طالب البعض، بل من أجل جميع أنحاء ألمانيا".

وتندرج هذه الفكرة ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرات الدفاع الألمانية، كان الحزب المسيحي البافاري قد طرحها في شهر فبراير الماضي.

وتقضي الخطة ببناء مظلة حماية ضد الهجمات الصاروخية والجوية، تشمل استخدام نحو 2000 صاروخ اعتراضي من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق أقمار صناعية عسكرية جديدة.