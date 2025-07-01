تحسن ملحوظ في مناخ الأعمال بقطاع الكيماويات في ألمانيا

عززت الآمال بانخفاض أسعار الطاقة وتأثير حزم الاستثمار الحكومية مناخ الأعمال في قطاع الكيماويات في ألمانيا.

وارتفع مؤشر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ من سالب 16.2 نقطة إلى سالب 8.9 نقطة في يونيو الماضي. وشهدت التوقعات تحسنا ملحوظا، حيث كانت عند سالب 5.4 نقطة قبل شهر، لكنها قفزت الآن إلى المنطقة الإيجابية عند 9.5 نقطة.

وبحسب بيانات المعهد، فإن هذه أفضل نتائج مسجلة منذ 3 سنوات ونصف. ومع ذلك، لا يزال تقييم وضع الأعمال الحالي سلبيا للغاية عند سالب 25.7 نقطة.

وقالت خبيرة شئون القطاع في المعهد، آنا فولف: "التخفيض المخطط له في ضريبة الكهرباء الصناعية على وجه الخصوص يُعطي دفعةً ملحوظةً لصناعة الكيماويات"، مشيرة أيضا إلى التأثير الإيجابي لحزمة الاستثمارات المخطط لها، والتي قد يستفيد منها القطاع أيضا.

وتُعدّ زيادة التوقعات في قطاع الكيماويات مؤشرا إيجابيا أيضا للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال الوضع التجاري الحالي يبدو قاتما. ولا تزال الطلبات المُتراكمة منخفضة للغاية. ورغم استقرار الطلب على المنتجات الكيميائية، تُخطط العديد من الشركات لخفض الإنتاج وتعتزم تقليص عدد موظفيها.

وذكرت فولف أنه رغم استفادة بعض الشركات من انخفاض تكاليف المواد الخام والمؤشرات الأولية لانتعاش الطلب في الأسواق العالمية، فإن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الحمائية، واستمرار ارتفاع تكاليف الموقع، وعدم اليقين الجيوسياسي، تُلقي بظلالها على التعافي الاقتصادي لهذا القطاع، وقالت: "في ظل هذا الوضع، تقدم استثمارات الدولة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية حافزا مطلوبا بصورة مُلحة".