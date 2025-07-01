ترامب يأمر الحكومة بمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار أعضاء حكومته بفحص العقوبات الحالية المفروضة على كوبا ووضع مقترحات لتشديدها خلال 30 يوماً

وفي مذكرة أُرسلت يوم الإثنين إلى وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والداخلية والزراعة، بالإضافة إلى معظم الوكالات الاتحادية الأخرى، قال ترامب إن المراجعات يجب أن تركز على تعامل كوبا مع المعارضين، وسياساتها تجاههم، وكيفية سماحها بتدفق الأموال من الولايات المتحدة إلى البلاد عبر التحويلات المالية من الكوبيين الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وفي أحد التغييرات المهمة المحتملة، جاء في الأمر أن على الولايات المتحدة أن تبحث عن طرق لإيقاف جميع الرحلات السياحية إلى الجزيرة وكذلك قصر الجولات التعليمية على المجموعات التي ينظمها ويديرها مواطنون أمريكيون فقط.

ولا يُعد هذا التحرك مفاجئا، نظرا لأن ترامب كان قد صرّح سابقا بنيته إلغاء التخفيف في العقوبات والإجراءات الأخرى ضد كوبا، التي تم إقرارها خلال فترتي الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن.