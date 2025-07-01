وزارة النفط العراقية: الإنتاج في مصفى بيجي مستمر ولا يوجد أي توقف

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الأنشطة الإنتاجية لمصفى بيجي مستمرة ولا يوجد أي توقف لها.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النشاطات الإنتاجية لمصفى الصمود في بيجي، بمحافظة صلاح الدين "180 كم شمالي بغداد"، مستمرة ولا يوجد أي توقف لها".

وأضافت أن "المصفى لم يتعرض لأي حادث بسبب سقوط أجسام غريبة في داخل المصفى أو محيطه".

ولفتت إلى أن "التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية بشأن حماية المنشآت النفطية"، مشيدة بـ"جهودهم الكبيرة في تحقيق البيئة الآمنة للعمل".