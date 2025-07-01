الهلال يصعق مانشستر سيتي برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية

فجر الهلال السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، صباح اليوم الثلاثاء، على كامبينج ورلد ستاديوم، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا في الدقيقة 9 من هدف مشكوك في صحته سجله بيرناردو سيلفا من كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من ريان أيت نوري قابلها بتشتيت الدفاع ولكن ارتطمت ب جوندوجان وذهبت إلى بيرناردو سيلفا الذي سددها في المرمى الفارغ وسط اعتراضات لاعبي الهلال بوجود لمسة يد على آيت نوري.

وواصل مانشستر سيتي هجماته على مرمى الهلال وكان قريبا من زيادة الأهداف في أكثر من فرصة خطرة لولا براعة ياسين بونو، حارس الهلال، الذي منع أكثر من 3 أهداف محققين.

على الجانب الآخر جاءت هجمات الهلال على استحياء ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى مانشستر سيتي في ظل الكثافه العددية للاعبي السيتي وصلابة دفاعاته، لتنتصف المباراة بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني بدأ الهلال ضاغطا من أجل تعديل الأوضاع، ونجح بالفعل في إدراك التعادل عن طريق ليوناردو في الدقيقة 46 من رأسية متقنة ليعود الزعيم للقاء مجددا.

وباغت الهلال مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق مالكوم من تمريرة طولية ضربت دفاع السيتي لينفرد مالكوم بالمرمى من منتصف الملعب، لينجح في وضع الكرة بجدارة في مرمى إيدرسون ليتقدم الزعيم بهدفين مقابل هدف.

واستطاع هالاند العودة بمانشستر سيتي للمباراة مجددا بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 55 من متابعة لكرة ساقطة في منطقة الجزاء وضعها النرويجي بيساره في الشباك لتشتعل المباراة.

وازدادت المباراة إثارة بعدها بدقائق حيث نجح مالكوم في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة جزاء السيتي، ليقرر حكم المباراة احتسابها ركلة جزاء قبل أن يعدل عن قراره بداعي وجود تسلل على مالكوم من البداية

وانتفض لاعبو مانشستر سيتي من أجل تسجيل هدف الفوز لكن صلابة دفاع الهلال ويقظة حارس مرماه ياسين بونو حال دون تسجيل هالاند ورفاقه للهدف الثالث، بينما شكلت هجمات الزعيم خطورة بالغة على مرمى السيتي.

وشهدت الدقيقة 84 فرصة خطرة للغاية لصالح مانشستر سيتي بعدما ارتطمت الكرة بالقائم قبل أن تعود لهالاند الذي وضع الكرة في المرمى الخالي لكن البديل علي لاجامي ارتدى ثوب الإجادة واخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن تتجاوز وتسكن الشباك.

حاول مانشستر سيتي فيما تبقى من عمر المباراة تسجيل هدف الفوز لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ويتجه اللقاء إلى شوطين إضافيين.

ودفع جوارديولا بالنجم المصري عمر مرموش رفقة ريان شرقي في بداية الشوط الإضافي الأول بدلا من هالاند وريندرز، لتشتعل المباراة.

وفي الدقيقة 94 نجح الهلال في التقدم بالهدف الثالث عن طريق السنغالي كاليدو كوليبالي من رأسية متقنة لتشتعل المدرجات.

وأحرز فيل فودين البديل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 104 من تمريرة طولية وضعها فودين في الشباك من لمسة واحدة ليعود السيتي للمباراة مجددا.

وفجر ليوناردو المفاجأة في الدقيقة 112 عندما سجل الهدف الرابع من متابعة لكرة مرتدة من إيدرسون ليسكنها الشباك في مفاجأة مدوية.

حاول السيتي العودة للمباراة لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 4-3 ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية في مفاجأة مدوية.