 استطلاع رأي يكشف عدد الأمريكيين الذين يعتبرون الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع رأي يكشف عدد الأمريكيين الذين يعتبرون الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 6:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 6:59 ص

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة YouGov أن 24% من الأمريكيين يعتبرون أن الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية، في حين أن نصف مواطني البلاد مقتنعون بأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية.

ووفقا للبيانات المنشورة، يعتبر 24% من الأمريكيين الولايات المتحدة دولة ديكتاتورية.

ويرى 57% من الذين شاركوا في الاستطلاع أن ما يقال حول نشوء ديكتاتورية في البلاد غير صحيح.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ديمقراطية، أجاب 28% من المشاركين في الاستطلاع بالنفي، بينما أجاب نصفهم بالإيجاب. ولم يحسم 22٪ أمرهم.

وحول مرور الولايات المتحدة بأزمة دستورية، أيد 56% من المشاركين هذه الفكرة بينما عارضها 28% من المشاركين في الاستطلاع.

وأُجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 18 يونيو على 1111 بالغا أمريكيا.


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