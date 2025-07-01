• قوات الأمن بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد ألقت القبض على العقيد زياد كوكش وفق بيان لوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على العقيد السابق زياد كوكش المتورط في "جرائم حرب وانتهاكات" بحق المواطنين وقمع المتظاهرين ضد النظام المخلوع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بمنصة تلغرام: "بعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة إدلب (شمال غرب) من تنفيذ عملية أمنية ألقي خلالها القبض على العقيد المجرم زياد كوكش".

وأشارت إلى أن كوكش "متورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين".

وبينت أن كوكش "عمل منذ انطلاقة الثورة السورية على قمع المتظاهرين، ثم تنقل لاحقا وتسلم قيادة حواجز هامة على مداخل محافظة حماة (وسط)، إلى أن أُحيل إلى التقاعد عام 2016".

ولفتت إلى أنه "أكمل بعد تقاعده مسيرة الإجرام بتطوعه في صفوف الفرقة 25 التابعة للمجرم سهيل الحسن".

وتشكلت الفرقة 25 أو ما تعرف "بقوات النمر" عام 2019 وكانت وحدة للقوات الخاصة في النظام المخلوع وعملت على مهاجمة المناهضين له.

وتابعت الداخلية السورية: "شارك كوكش في تنظيم الحملات العسكرية التي استهدفت المناطق الثائرة".

وأوضحت أنه "جرى تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

تأتي هذه العملية في سياق مساعي الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يثيرون اضطرابات أمنية.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.