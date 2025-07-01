مانشستر سيتي يحسم الشوط الأول أمام الهلال في مونديال الأندية

حسم مانشستر سيتي شوط المباراة الأول أمام الهلال السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، على كامبينج ورلد ستاديوم، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بهدف دون رد.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا في الدقيقة 9 من هدف مشكوك في صحته سجله بيرناردو سيلفا من كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من ريان أيت نوري قابلها بتشتيت الدفاع ولكن ارتطمت ب جوندوجان وذهبت إلى بيرناردو سيلفا الذي سددها في المرمى الفارغ وسط اعتراضات لاعبي الهلال بوجود لمسة يد على آيت نوري.

وواصل مانشستر سيتي هجماته على مرمى الهلال وكان قريبا من زيادة الأهداف في أكثر من فرصة خطرة لولا براعة ياسين بونو، حارس الهلال، الذي منع أكثر من 3 أهداف محققين.

على الجانب الآخر جاءت هجمات الهلال على استحياء ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى مانشستر سيتي في ظل الكثافه العددية للاعبي السيتي وصلابة دفاعاته، لتنتصف المباراة بتقدم السيتي بهدف دون رد.