«أحلام المخرجين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم 47» في العدد الجديد من جريدة «مسرحنا»

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الإلكتروني الجديد (931) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

- متابعات وأخبار مسرحية متنوعة

تستهل مواد العدد بقسم "المتابعات والأخبار"، بتقرير لتغريد حسن عن احتفالية "الحكاية مصر" التي قدمها المركز القومي للمسرح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. كما نقرأ خبرًا عن مكتبة المركز القومي للمسرح بعد أن استعادت حيويتها.

ويكتب حسن عبد الهادي، عن مسرحية "فريدة" التي عُرضت على مسرح الجمهورية، ويقدم تقريرًا مفصلًا عن جائزة ساويرس الثقافية.

- عروض مسرح الثقافة الجماهيرية

ضمن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية، تلتقي تغريد حسن مع فريق عرض "ظل الأمير" عن نص "هاملت"، وهو نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد، فيما تلتقي آية عرفة مع فريق عرض "الطريق" لفرقة الغربية القومية.

- حوارات وتحقيقات مع المبدعين

في قسم "الحوارات والتحقيقات"، تستعرض رنا رأفت أمنيات المبدعين في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم في دورته السابعة والأربعين. وتجري صوفيا إسماعيل حوارًا مع محمد الطايع، مخرج عرض "الفندق" بمسرح أوبرا ملك.

- رؤى نقدية وتحليلية

وفي قسم "رؤى"، تكتب أماني عبد الرحمن "سجن النسا... برؤية عصرية"، ويكتب الدكتور محمود كحيلة "أفراح القبة... من السرد إلى عرض هندسة الزقازيق"، ويكتب جمال الفيشاوي "جويا... الصراعات بين الأدوات التقليدية والأدوات الحديثة"، ويكتب شريف شجاع "المنظور الحلقي وبنية التواصل الوجداني في طعم الخوف".

- نوافذ على المسرح العالمي والتراث

وفي قسم "نوافذ"، يقدم هشام عبد الرؤوف آخر أخبار المسرح العالمي، ويكتب محمد الروبي "مسرح الأراجوز... قراءة جديدة في كتاب قديم"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من مقال "نحو مسرح الضجيج" لروس براون.

- سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل الجزء السادس والعشرين من سلسلة "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر" بعنوان "نجيب سرور وآه يا ليل يا قمر".

- فريق تحرير جريدة "مسرحنا"

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر أسبوعيًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضم هيئة التحرير: الكاتب إبراهيم الحسيني، رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان، رئيسًا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف، رئيسًا لقسم التحقيقات والحوارات. التدقيق اللغوي لمحمود رضوان، والتصوير لمدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.