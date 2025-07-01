نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شهر يونيو

عاد نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شهر يونيو الماضي إلى النمو بعد انكماشه خلال مايو الماضي، وفقا لأحدث بيانات جيبون بنك الصادرة، اليوم الثلاثاء.

وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان ارتفع إلى 50.1 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشارت بيانات البنك إلى تحسن جديد في ظروف إنتاج القطاع خلال يونيو. ورغم أنه كان تحسنا طفيفا، فإنه يشكل أول زيادة له منذ أغسطس الماضي، حيث زادت بعض الشركات التي شملها المسح إنتاجها بفضل الآمال في تحسن طلب العملاء خلال الشهور المقبلة.

ولفتت شركات أخرى إلى أن زيادة الإنتاج ستساعد في خفض الطلبيات المتراكمة.

وتباطأت وتيرة انكماش إجمالي الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي، في حين انخفض إجمالي الأعمال الجديدة بشكلٍ طفيف، حيث ارتبط تراجع المبيعات عمومًا بضعف الطلب في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد تردد العملاء.

كما تباطأت وتيرة انخفاض طلبات التصدير الجديدة منذ أبريل، لكنها ظلت قوية بشكلٍ عام.

وظلت ظروف الطلب العام ضعيفة في يونيو، حيث سجل المصنعون انخفاضًا إضافيًا في إجمالي الطلبات الجديدة. وتسارع معدل الانكماش في الطلبيات بشكل طفيف منذ مايو، لكنه ظل معتدلًا.