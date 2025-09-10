رئيس وزراء بولندا: نحن على اتصال مع الناتو بشأن انتهاك المجال الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك اليوم الأربعاء إنه تحدث إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بعد دخول أكثر من 12 طائرة بدون طيار المجال الجوي البولندي خلال الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأضاف توسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "لقد أبلغت الأمين العام للناتو بالوضع الراهن والإجراءات التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحافظ على اتصال دائم".

وذكرت وزارة الدفاع في وارسو أن جميع الوزارات المسؤولة عن أمن البلاد ستشارك في اجتماع طارئ حول الوضع.

وقال الرئيس كارول ناوروكي إنه تلقى إحاطة من القوات المسلحة البولندية وإنه سيرأس اجتماعا للأمن القومي قريبا.

وقال ناوروكي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس "أمن بلدنا هو أولويتنا القصوى ويتطلب تعاونا وثيقا".