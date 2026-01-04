براون يسجل 50 نقطة في فوز بوسطن سيلتيكس بدوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عادل جايلن براون رقمه القياسي بتسجيل 50 نقطة وأضاف ديريك وايت 29 أخرى ليقودا بوسطن سيلتيكس للفوز 146-115 على لوس انجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في إنجلوود بولاية كاليفورنيا الليلة الماضية.

وبذلك أنهى سيلتيكس، الذي تميز بدقة تصويباته، سلسلة انتصارات كليبرز المتتالية عند ست مباريات

سجل أنفرني سيمونز 15 نقطة وأضاف جوردان وولش 13 أخرى واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليحقق بوسطن الفوز في أربع مباريات مقابل خسارة واحدة في مبارياته خارج ملعبه ويرفع رصيده إلى 12 فوزا مقابل 3 هزائم منذ 30 نوفمبر.

أحرز كل من كواي ليونارد وجون كولينز 22 نقطة لصالح كليبرز الذي خسر للمرة الأولى منذ هزيمته في 18 ديسمبر كانون الأول أمام حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر.

سجل جيمس هاردن 18 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وأضاف ديريك جونز 19 نقطة لصالح لوس انجليس.

وشهد الفريق عودة إيفيكا زوباك بعد غيابه خمس مباريات بسبب إصابة في الكاحل ليسجل أربع نقاط في غضون 21 دقيقة. وغادر جونز الملعب قبل تسع دقائق و25 ثانية من نهاية المباراة بسبب إصابة في ساقه اليمنى.

وفي مواجهة أخرى الليلة الماضية، سجل أنتوني إدواردز أكبر عدد من النقاط بلغ 33 نقطة وأضاف البديل ناز ريد 29 أخرى ليقودا مينيسوتا تمبروولفز للفوز 125-115 على مضيفه ميامي هيت.

حقق تمبروولفز، الذين فاز في خمس من مبارياته الثماني الأخيرة، فوزا ساحقا بفضل 23 نقطة و10 كرات مرتدة من جوليوس راندل. كما حقق رودي جوبير ثنائية مزدوجة بتسجيله 13 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة وهو العدد الأكبر في المباراة.

وكان نورمان باول اللاعب الأبرز في صفوف ميامي هيت، الذي انتهت سلسلة انتصاراته المتتالية عند أربع مباريات، بتسجيله 21 نقطة. وغادر باول المباراة مؤقتا في الربع الثاني بسبب آلام في ساقه اليمنى.

كما تغلب تورنتو رابتوز 134-117 على ضيفه أتلانتا هوكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 130-119 على مضيفه نيويورك نيكس وتشارلوت هورنتس 112-99 على مضيفه شيكاجو بولز.

وفاز بورتلاند تريل بليزرز 115-110 على مضيفه سان أنطونيو سبيرز ودالاس مافريكس 110-104 على ضيفه هيوستن روكتس وجولدن ستيت 123-114 على ضيفه يوتا جاز.