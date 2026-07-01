محافظ شمال سيناء يراجع جاهزية الأجهزة التنفيذية خلال تدريب عملي لمواجهة الطوارئ

تابع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب العملي الذي يُنفذ بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة؛ لمراجعة مستوى الاستعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية، والمعدات والآليات المخصصة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أهمية الاستعداد الدائم ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات، مع استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفعال مع أي مستجدات أو مواقف طارئة.

وشمل التدريب مراجعة خطط الطوارئ، وموقف المعدات والأجهزة، ومدى جاهزية فرق العمل؛ لضمان كفاءة الاستجابة وسرعة التدخل، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب على مدار الأسبوع المقبل، في إطار رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ.