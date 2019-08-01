استرداد 834 فدانا من أراضي أملاك الدولة بمدينتي دشنا ونجع حمادي في قنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدينتي دشنا ونجع حمادي شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن أسفرت عن استرداد ٨٣٤ فدان تعديات بالزراعة و٢٣٥٠م٢ تعديات بالمباني.

وأوضح الهجان، أن الحملات نجحت في إزالة ٣ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرية أبومناع غرب بمدينة دشنا منها حالتي تعد بالزراعة على مساحة ٨٣٤ فدانًا وحالة تعدى بالبناء علي مساحة ٥٥٠ متر مربع، كما تم إزالة ٩ حالات تعد بالبناء بقرية هو بمدينة نجع حمادى بإجمالي مساحة ١٨٠٠ متر مربع.

وأكد محافظ قنا، على ضرورة قيام مسؤولي الوحدات المحلية بوضع لافتات على جميع الأراضي المستردة توضح ملكيتها للدولة، مؤكدًا على أهمية المرور الدوري على أراضي أملاك الدولة لرصد أية حالات تعد عليها وإزالتها في المهد ‪دون انتظار صدور قرار الإزالة ‬ لضمان الحفاظ على ممتلكات الدولة والاستفادة بها في دعم جهود التنمية من خلال إقامة المشروعات الخدمية والعمرانية والصناعية ما يعود بالنفع على المواطنين.